Euronics lancia il 'Sottocosto' fino al 2 Giugno 2021: tanti sconti nel nuovo volantino

Nuovo volantino lanciato da Euronics, valido da oggi 13 Maggio al 2 Giugno 2021 e disponibile nei punti vendita della catena DIMO. Tra le promozioni troviamo un'ampia gamma di prodotti, inclusi TV, smartphone e PC.

Partendo dagli smartphone, l'iPhone 12 da 128 gigabyte è disponibile ad 879 Euro, l'11% in meno rispetto ai 989 Euro di listino, a fronte di uno sconto di 110 Euro. Il Samsung Galaxy S21+ invece passa ad 849 Euro: in questo caso la riduzione è del 21% se si tiene conto che di listino costa 1079 Euro.

Non potevano mancare all'appello gli smartwatch: Huawei Watch GT2 da 46mm è disponibile a 129,90 Euro: il 43% in meno dai 229,90 Euro, mentre l'Amazfit Bip U passa a 49,99 Euro, il 16% in meno dai 59,99 Euro precedenti.

Tra i laptop, invece, l'Acer Notebook Nitro 5 è disponibile a 1399 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1699 Euro, per un risparmio di 300 Euro. L'HP Pavilion 15 invece è disponibile a 999 Euro, il 16% in meno dai 1199 Euro, con uno sconto di 200 Euro.

Non mancano i TV: lo sconto si applica anche ai TV OLED di LG della gamma C1, oltre che il Sony OLED 65A89 da 65 pollici, che viene proposto a 1999 Euro, il 31% in meno dai 2899 Euro di listino.

Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator sul sito di Euronics.