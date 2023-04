Euronics lancia il Sottocosto di Maggio 2023: dieci giorni di sconti fino al 50%

Mentre partono gli LG Days di Mediaworld, Euronics lancia in giornata odierna il Sottocosto di Maggio 2023, che da oggi 27 Aprile al 6 Maggio propone dieci giorni di sconti fino al 50% su un'ampia gamma di prodotti.

Il Lenovo Notebook IP3 è disponibile a 499 Euro, il 37% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, ma tra i laptop in sconto troviamo anche l'MSI GF63, il notebook da gaming che passa a 1399 Euro a 999 Euro, che si traduce in un risparmio del 28% dal prezzo di listino.

Interessante anche lo sconto sull'Oppo A57S, nella colorazione starry black, a 179 euro dai 229 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi 9C invece passa a 139 euro, il 30% in meno dai 199 Euro di listino.

Fronte TV, invece, segnaliamo il TCL 43P735 da 43 pollici UHD a LED a 289,90 Euro, con un risparmio del 27% dai 399,90 Euro di listino mentre l'LG 50UQ75006LF da 50 pollici passa a 349 Euro, in calo del 30% dai 499 Euro imposti dal produttore. Interessante anche lo Xiaomi TV A2 a 169,90 Euro, il 39% in meno dai 279 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è consultabile attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulla spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.