Euronics lancia il Sottocosto di Natale: iPhone 8 e Galaxy S8 in offerta!

Continuano le offerte natalizie delle varie catene di distribuzione del nostro paese. E se ieri vi abbiamo riportato i X-Mas Days proposti da Mediaworld , oggi alla lunga lista si aggiunge Euronics, che fino al 24 Dicembre proporrà ai propri clienti il sottocosto.

I prodotti in offerta, come vediamo nella pagina dedicata alla promozione, sono davvero tanti ed abbracciano tutte le categorie d'elettronica al consumo, informatica e telefonia.

Tra i prezzi più interessanti citiamo l'iPhone 8 Plus di Apple, che nella versione da 64 gigabyte può essere acquistato ad 899 Euro contro i 949 Euro di listino, per un risparmio complessivo del 5%. Sconti anche per la variante piccola, l'iPhone 8, che sempre nella versione con storage interno da 64 gigabyte è disponibile a 799 Euro rispetto agli 839 Euro imposti dal gigante di Cupertino nella nostra nazione. Nel sottocosto rientra anche il Galaxy S8 di Samsung, che a fronte di uno sconto del 27%, può essere portato a casa a 599 Euro, con possibilità di sottoscrivere anche un finanziamento con Agos o Findomestic da 20 rate a 29,95 Euro.

Per quanto riguarda i prodotti d'informatica, citiamo il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core di quinta generazione, che è disponibile ad 899 Euro contro i 1120 Euro. Chiudiamo la lista dei prodotti Apple con l'iPad da 9,7 pollici WiFi Only con memoria da 32 gigabyte a 379 Euro.

Chiaramente, nella lista non potevano mancare i televisori. Le opzioni sono poche, ma tra tutte citiamo la smart tv Led 4K HDR da 75 pollici Sony, che porta il numero di modello KD75XE8596, ed è disponibile a 2199 Euro contro i 2999 Euro di listino.