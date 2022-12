Euronics lancia il Sottocosto di Natale: sconti fino al 50% dall'8 al 24 Dicembre 2022

Al fianco del Sottocosto Unieuro di Natale, anche Euronics lancia il suo nuovo volantino che fino al 24 Dicembre 2022 propone il Sottocosto su un’ampia gamma di prodotti, con riduzioni fino al 50%.

La scopa elettrica Dyson V11 Extra è disponibile a 449 Euro, i k18% in meno rispetto ai 549 Euro di listino.

Ampia anche la selezione di prodotti Apple in offerta: l’iPad da 10,2 pollici, nella versione WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna viene proposto a 399 Euro, rispetto ai 439 Euro di listino. In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 e 256 gigabyte di storage, che passa a 999 Euro dai 1229 Euro imposti dal produttore.

Fronte laptop e notebook, segnaliamo lo sconto sull’ASUS G513 da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 7, 16 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che può essere acquistato a 999 Euro, il 37% in meno rispetto ai 1599 Euro precedenti. Interessante anche l’HP FQ5003NL da 15,6 pollici con processore Intel Core i5, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 599 Euro.

Tra i TV, l’LG OLED55CS6LA da 55 pollici della gamma CS6 è disponibile con uno sconto del 50% a 999 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate a tasso zero ed interessi zero con Klarna. Sempre fronte TV, troviamo anche il Samsung UE65BU8570 da 65 pollici a 699 Euro, il 41% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.