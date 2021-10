Euronics lancia il Sottocosto di Ottobre 2021: sconti fino al 50% su TV, PC e smartphone

Dopo l'annuncio di Euronics di ieri, parte oggi il Sottocosto di Ottobre 2021 che sarà attivo fino al 10/10, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate a tasso zero per gli acquisti a partire da 299 Euro.

Partendo dai TV, segnaliamo lo sconto del 33% sull'LG 55UP75006LF da 55 pollici, che passa a 499 Euro rispetto ai 749 Euro di listino, con possibilità di godere anche del bonus rottamazione TV del Governo Italiano. Riduzione del 36% per il Samsung QE55Q60A da 55 pollici, che viene proposto a 699 Euro rispetto ai 1099 Euro di listino: in questo caso viene però indicata la disponibilità solo per 510 pezzi. Interessante anche la promozione sull'LG OLED48C16 da 48 pollici, che passa a 1099 Euro rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre sul Sony XR77A80JAEP da 77 pollici si passa a 2999 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi 9T 4/64GB viene proposto a 149 Euro, mentre il Redmi Note 10 5G 4/128 passa a 219 Euro. Segnaliamo anche la riduzione di prezzo sul Samsung Galaxy S20 FE, disponibile a 399 Euro.

Nella sezione informatica, invece, troviamo il MacBook Pro da 13 pollici con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte a 1199 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1479 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti che rientrano nel Sottocosto di Euronics è accessibile a questo indirizzo.