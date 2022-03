Euronics lancia lo Speciale Apple: sconti su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac fino al 13/4

Nel giorno in cui Euronics propone gli Sconti di Primavera, segnaliamo che è partito e sarà attivo fino al 13 Aprile prossimo anche lo “Speciale Apple”, un nuovo volantino che come suggerisce il nome propone tanti sconti sui prodotti del colosso di Cupertino.

iPhone 13 Pro da 256 gigabyte è disponibile a 1279 Euro, in calo del 2% rispetto ai 1309 Euro di listino, mentre se si opta per la variante da 128 gigabyte il prezzo passa a 1149 Euro: in questo caso il risparmio è del 3% rispetto ai 1199 Euro di listino. Se invece si opta per iPhone 13 Pro max da 256 gigabyte, il prezzo imposto è di 1379 Euro, il 2% in meno dai 1409 Euro di listino.

Tra gli iPad, segnaliamo l’iPad da 10,2 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna a 359 Euro, con un calo dell’8% dai 399 Euro di listino.

Più ricca l’offerta per gli Apple Watch: Apple Watch Series 7 GPS Only con cassa da 45mm è disponibile a 449 Euro, il 4% in meno rispetto ai 469 Euro di listino, mentre la versione con cassa da 41mm è disponibile a 419 Euro. Sono disponibili tantissime colorazioni e varianti.

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte passa a 999 Euro: lo sconto è del 14% rispetto ai 1159 Euro di listino. Segnaliamo anche l’offerta sulle AirPods di terza generazione, che possono essere acquistate a 189 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta nell’ambito dello Speciale Apple Euronics può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.