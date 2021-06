Euronics lancia lo 'Speciale Audio-Video': sconti su tanti TV fino al 16 Giugno

Anche Euronics rinnova il proprio volantino ed in giornata odierna lancia lo "Speciale Audio Video" che sarà attivo fino al 16 Giugno e propone tantissimi sconti su vari modelli di TV, anche di nuova generazione.

L'LG OLED 77C1 da 77 pollici è disponibile a 3799 Euro, ma la convenienza è rappresentata dal fatto che Euronics propone il pagamento in 20 rate da 189,95 Euro l'una. L'OLED 55A1 da 55 pollici, invece, è disponibile a 1199 Euro, 400 Euro in meno dai 1599 Euro imposti dal produttore: a questo sconto si aggiunge anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 mensilità da 59,95 Euro.

L'LG 55UP75006LF da 55 pollici invece passa a 499 Euro, 300 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, mentre il 65NANO756PA da 65 pollici è disponibile ad 899 Euro.

In sconto troviamo anche l'Hisense 43A7120F da 43 pollici a 349 Euro, con un risparmio di 150 Euro dai 499 Euro, mentre la variante da 40 pollici passa a 299 Euro, 150 Euro in meno rispetto ai 449 Euro precedenti.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo. Come sempre consigliamo di consultare lo store locator del negozio più vicino per verificare l'eventuale compatibilità del volantino e delle offerte scelte.