Euronics lancia lo Speciale Gaming: le migliori offerte su laptop di fascia alta

Euronics in questi giorni sta proponendo lo Speciale Gaming, il quale durerà fino al 30 giugno 2021. In tale contesto la catena di negozi non solo offre console e videogiochi a prezzi particolarmente vantaggiosi, ma anche monitor e soprattutto computer da gaming, sia Desktop che laptop. Vediamo alcuni modelli imperdibili di portatili in sconto.

Partiamo da tre modelli a marchio HP, dal più economico HP Pavilion Gaming 16-A0006NL con display WLED Full HD da 16,1 pollici e, sotto la scocca, processore Intel Core i7-10750H con clock base pari a 2.6 GHz e Boost a 5 GHz, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX 1650Ti con 4 GB di memoria vRAM, 16 GB di memoria RAM DDR4 e SSD da 512 GB. In questo caso, il prezzo è pari a 1.099 Euro anziché 1.299 Euro.

Il secondo modello a marchio HP è l’OMEN 15-DC1003NL proposto a 1.299 Euro anziché 1.599 Euro, con CPU Intel Core i5-8300H dalla velocità base di 2,3 GHz e 4 GHz Boost, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060, 8 GB di RAM DDR4, SSD per 256 GB e 1000 GB di HDD, per un display WLED da 15,6 pollici. Ancora, ultima alternativa è l’HP OMEN 15-EK0022NL scontato a 1.499 Euro a partire dai 1.699 Euro di listino. Le specifiche sono pressoché identiche al modello precedente, eccetto per il processore Intel Core i7-10750H, la presenza di 16 GB di RAM anziché 8 e la mancanza di un HDD a vantaggio di un SSD da 1000 GB.

Non mancano però anche ulteriori alternative altrettanto interessanti, a partire dall’Acer Nitro 5 AN515-55-736P venduto a 1.099 Euro contro i 1.299 Euro di listino. Qui troviamo il processore Intel Core i7-10750H assieme a 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di SSD, display LCD Full HD da 15,6 pollici e scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650Ti, ponendosi quindi come diretta alternativa all’HP citato per primo.

Segue dunque l’Acer Nitro 5 AN515-55-78BG a 1.399 Euro anziché 1.499 Euro, dotato sempre di CPU Intel Core i7-10750H, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e display LCD da 15,6 pollici, ma con la scheda grafica di ultima generazione NVIDIA GeForce RTX 3060. Dulcis in fundo, per chi vuole esagerare è possibile trovare anche l’Acer Predator Helios 300 con le stesse specifiche del precedentemente visto laptop, eccetto per i 1024 GB di SSD e la presenza della GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, il tutto per 1.799 Euro anziché 1.999 Euro.

Intanto se da Euronics continuano gli Star Days, non mancano anche offerte su computer portatili da MediaWorld in occasione degli XDays.