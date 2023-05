Euronics lancia lo Speciale Informatica: sconti fino al 30% fino al 10 Maggio

Euronics lancia oggi lo Speciale Informatica, il nuovo volantino valido fino al 10 Maggio 2023 che propone un'ampia gamma di sconti fino al 30% su un'ampia gamma di prodotti.

Il Lenovo Ideapad 3 è disponibile a 699 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1049 Euro di listino. In sconto troviamo anche l'Acer Aspire da 15,6 pollici che è disponibile al prezzo di 279 Euro, con un risparmio del 20% rispetto ai 349 Euro di listino, mentre l'HP 15S viene proposto a 399 Euro, in calo del 27% rispetto ai 549 Euro di listino.

In offerta troviamo anche l'HP Victus 15, a 999 Euro, il 28% in meno dai 1399 Euro di listino, non mancano all'appello i notebook da gaming: in questo frangente troviamo l'ASUS G513RC nella colorazione Eclipse Gray a 999 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino.

Fronte monitor, l'Acer Nitro da 23,8 pollici scende a 119 Euro, il 29% in meno dai 169 Euro di listino, mentre il monitor Lenovo WLED FHD da 23,8 pollici viene proposto a 119 Euro, con un risparmio del 14% se si confronta con i 139 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo, mentre per le condizioni di spedizione e consegna vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.