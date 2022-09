Euronics lancia Star Days fino 13 settembre: fino 50% in meno su smartphone e notebook

Ad accompagnare i monitor da gaming Samsung e LG in offerta da Euronics è arrivato il volantino Star Days valido fino al 13 settembre, con tagli di prezzo fino al 50% su prodotti come notebook, televisori e molti altri dispositivi d’informatica ed elettronica. Ecco alcuni esempi da non perdere.

Partiamo dagli smartphone in quanto la catena stellata ha deciso di fare le cose in grande: da oggi e per i prossimi quattro giorni potrete trovare il top di gamma Xiaomi 12 da 256 GB a 639,90 euro, quando normalmente è acquistabile a 899,90 euro. Segue quindi l’entry-level Xiaomi Redmi 9A a 99,90 euro anziché 119,90 euro, mentre a chiudere il trio è lo Xiaomi Redmi Note 10C a 159,90 euro. Tutti questi dispositivi mobili, precisiamo, possono essere acquistati in 3 rate senza interessi grazie a Klarna.

L’unico notebook disponibile in offerta durante gli Star Days è il modello HP 15S-FQ4002NL, venduto a 649 euro e dotato di processore Intel Core i5-1155G7, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB e chip grafico Intel Iris Xe.

Passiamo quindi ai televisori con il modello Samsung UE43AU7170 della gamma Crystal UHD proposto a 349 euro al posto di 549 euro, con consegna a domicilio però a partire da 45 euro. Infine, lo smart TV LG 55UP75006LF del 2021 passa da 799 euro a 399 euro, ergo è in vendita al 50% in meno. Anche in questi casi è disponibile il pagamento in 3 rate senza interessi.

Sempre presso la catena di distribuzione in questione c’è anche un aspirapolvere Dyson V8 Absolute 2022 in offerta.