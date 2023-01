Euronics lancia gli Star Days: promozioni stellari fino all'8 Febbraio 2023

Euronics lancia oggi il nuovo volantino che propone gli “Star Days”, il nuovo volantino che sarà disponibile fino all’8 Febbraio 2023, e che propone un’ampia gamma di prodotti in offerta.

Il notebook Lenovo Notebook Ideapad 3 è disponibile a 799 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1049 Euro di listino, mentre il Notebook HP Pavilion 15 viene proposto a 999 Euro, con un risparmio del 20% dai 1249 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la promozione sull’HP Omen 17 da 17,3 pollici, che passa a 2099 Euro, il 12% in meno dai 2399 Euro di listino.

Segnaliamo anche lo sconto sull’Acer Nitro 5, a 1799 Euro, con un risparmio del 10% dai 1999 Euro di listino, mentre il Lenovo IdeaPad 3 viene proposto a 549 Euro, il 21% in meno rispetto ai 699 Euro di listino.

L’Acer Nitro 5 da 15,6 pollici invece è disponibile a 1499 Euro, il 16% in meno rispetto ai 1799 Euro imposti dal produttore.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulle condizioni di spedizione e sulla possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili tramite Klarna a tasso zero ed interessi zero, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.