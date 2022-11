Euronics lancia gli Star Days: sconti fino al 50% su tantissimi prodotti nei punti vendita

In aggiunta alle offerte Euronics del Cyber Monday, la catena di distribuzione lancia anche gli Star Days che fino al 7 Dicembre 2022 propongono sconti fino al 50% su un'ampia gamma di prodotti.

Come avvenuto anche in altre circostanze, gli Star Days si articolano su varie fasce che vedono crescere gli importi degli sconti in base all'importo speso:

-20% su smartphone, tablet, notebook e PC desktop - sono esclusi i prodotti Apple, MSI e Microsoft

- sono esclusi i prodotti Apple, MSI e Microsoft -30% su tv, climatizzatore, audio e fotografia

-40% su grandi e piccoli elettrodomestici - esclusi i prodotti Dyson

- esclusi i prodotti Dyson -50% su tutti i prodotti segnalati nel punto vendita

La promozione è valida solo per gli acquisti effettuati nei punti vendita dell'insegna SIEM. Come sempre in casi come questi consigliamo di verificare lo store locator di Euronics direttamente sul sito web per capire se lo store vicino partecipa.

Sono previste anche altre limitazioni, e per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente al regolamento degli Star Days di Euronics dove sono disponibili tutti i dettagli.

In giornata odierna è anche stato lanciato il nuovo volantino di Unieuro di Natale, che sarà attivo fino al 7 Dicembre 2022 in tutti i punti vendita a livello nazionale della catena di distribuzione e propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica, informatica ed altro.