Euronics lancia gli Star Days: sconti nei negozi ed online fino al 22 Giugno

Euronics lancia oggi gli Star Days, un nuovo volantino che sarà attivo nei negozi ed online fino al prossimo 22 Giugno e che propone un'ampia gamma di offerte su smartphone, TV e prodotti d'elettronica ed informatica.

Amazfit Band 5 è disponibile a 24,90 Euro, il 44% in meno rispetto ai 44,90 Euro di listino. Fronte smartphone, invece, lo Xiaomi Mi 11 Lite nella configurazione 6/128GB è disponibile a 299,90 Euro, il 14% in meno rispetto ai 349,90 Euro precedenti. Lo smartphone è disponibile in v arie colorazioni e non è brandizzato. A prezzo ridotto è disponibile anche lo Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB a 249,90 Euro, mentre l'Mi 11 8/256GB passa a 799 Euro.

Tra i PC e prodotti d'informatica, citiamo il Lenovo Flex 5 14ALC05 da 14 pollici con processore AMD Ryzen 3, 8Gb di RAM, SSD da 256gb e scheda grafica Intel, che viene proposto a 599 Euro.

Fronte TV, l'LG NanoCell 55NANO886PB da 55 pollici è disponibile a 699 Euro, mentre il 55UP81006LA da 55 pollici passa a 549 Euro dagli 899 Euro imposti dal produttore. Non mancano ovviamente i TV di altri marchi, tra cui il QE55QN90A da 55 pollici a 1599 Euro, mentre per quanto riguarda i Sony il KE65XH9096BAEP da 65 pollici viene proposto a 999 Euro.