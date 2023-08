Euronics lancia gli Star Days: il nuovo volantino con sconti fino al 23 Agosto

Insieme al No Iva su TV e soundbar di Mediaworld, Euronics lancia oggi il nuovo volantino che fino al 23 Agosto 2023 propone gli Star Days con tanti sconti su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Il laptop ASUS M1603QA con schermo da 16 pollici, processore AMD Ryzen 5, 8GB di RAM e scheda grafica integrata AMD è disponibile a 499 Euro, con consegna a 9,90 Euro e possibilità di pagare in tre rate da 166,33 Euro. In sconto troviamo anche l’HP FQ5030NL da 15,6 pollici con processore Intel Core 7, 8GB di RAM ed SSD da 512GB, che è disponibile a 699 Euro: in questo caso il pagamento è in tre mensilità da 233 Euro. Tra le offerte segnaliamo anche l’HP Victus 15 da 15,6 pollici con i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che è disponibile a 999 Euro.

Tra i televisori, invece, il Samsung QE50LS03BGUXZT da 50 pollici è disponibile a 599 Euro, con consegna al piano da 49 Euro. In offerta segnaliamo anche il Samsung UE43AU7090UXZT da 43 pollici che è disponibile a 349,90 Euro.

Interessante però anche la riduzione sul monitor Samsung Odyssey Curvo da 27 pollici G5 che è disponibile a 249 Euro, mentre il robot aspirapolvere iRobot Roomba E6 è disponibile a 249 Euro.

