Euronics lancia il Summerfest: sconti fino all'8 Agosto 2021 col nuovo volantino

Euronics lancia oggi il Summerfest, il nuovo volantino attivo da oggi 15 Luglio 2021 fino all'8 Agosto 2021 e che propone a prezzo scontato tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. In lista troviamo TV, smartphone ma anche PC.

Partendo come sempre dai TV, l'LG OLED 55C16LA da 65 pollici della gamma C1 passa a 2299 Euro, 700 Euro in meno rispetto ai 2999 Euro di listino, mentre il modello da 55 pollici è disponibile a 1499 Euro, con un risparmio anche qui di 700 Euro dal prezzo di listino. L'OLED 48C16LA da 48 pollici invece passa a 1199 Euro, dai 1799 Euro imposti dal produttore. Per quanto concerne Samsung, invece, segnaliamo lo sconto sul QN90A da 65 pollici a 2399 Euro ed il modello da 55 pollici a 1599 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, lo Xiaomi Mi 11i 5G nel taglio da 8/256GB è disponibile a 599,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 9 da 4/128GB invece passa a 149,99 Euro. Il Samsung Galaxy S20 FE, invece, è disponibile a 139 Euro, mentre iPhone 12 da 64 gigabyte è disponibile a 799 Euro.

Interessante anche lo sconto sul MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte, che passa a 1299 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.