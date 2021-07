Euronics lancia le Super Offerte: TV DVB-T2 italiano a meno di 160 euro

Non ci sono solamente gli sconti della "Dyson Week" da Euronics. Infatti, la nota catena ha lanciato un'iniziativa chiamata "Super Offerta". Tra i vari sconti, c'è anche una promozione legata a un TV italiano economico.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello TELE System TS32 LX10 viene venduto a un prezzo pari a 159 euro sul portale ufficiale di Euronics. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 199 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio del 20,1%, ovvero di 40 euro. Non male, considerando il fatto che il televisore coinvolto è low cost già di suo.

In ogni caso, questo modello dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel). Inoltre, risulta ovviamente immancabile il supporto allo standard DVB-T2, in vista delle prossime novità in termini di digitale terrestre. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore particolarmente economico.

Se volete approfondire il modello coinvolto, potete farlo mediante il sito Web ufficiale del produttore. Tra l'altro, il televisore presenta il marchio TELE System, che ricordiamo è un'azienda italiana. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Inoltre, il prodotto non compare nemmeno su Amazon Italia.