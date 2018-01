Euronics lancia i Supera Saldi: fino al 40% di sconto fino al 24 Gennaio

Dopo il Fuoritutto di Unieuro, arrivano altre interessanti promozioni da parte delle principali catene di distribuzione italiane.

Oggi vi raccontiamo dei Supera Saldi, una nuova serie di offerte lanciate da Euronics, che saranno disponibili fino al prossimo 24 Gennaio 2018 ed includono sconti fino al 40 per cento su prodotti d'informatica, telefonia, TV, console, e grandi e piccoli elettrodomestici.

A livello di portatili, segnaliamo l'Acer Aspire 5 a 549 Euro, grazie ad uno sconto del 21 per cento. Le offerte abbracciano anche altri marchi, come Lenovo, sul cui 320-15AST è applicata una detrazione del 18 per cento, che porta il prezzo a 449 Euro. Interessante anche l'offerta sul MacBook Air da 128 gigabyte, che è disponibile a 999 Euro, contro i 1129 Euro di listino, che rendono l'offerta estremamente interessante per coloro che sono alla ricerca di un laptop.

Per quanto riguarda il settore televisivo, invece, sono poche le promozioni. Segnaliamo il Sony KD49XE7005BAEP da 49 pollici 4K a 649 Euro, scontato del 23 per cento rispetto al prezzo originale di 849 Euro. E' disponibile anche la variante da 55 pollici a 999 Euro, Nella lista delle TV in offerta è anche presente la nuova LG 55UJ634, una televisione Ultra HD 4K da 55 pollici, che è disponibile a 649 Euro.

A livello di telefonia, partecipano alla promozione il nuovo Sony Xperia XA1 Plus, disponibile a 229 Euro, il Galaxy J7 del 2017 di Samsung, a 279 Euro, l'Y6 Pro 2017 di Huawei a 149 Euro e l'LG K8 2017 a 139 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.