Euronics lancia le Tecnofollie di fine anno: fino al 30% di sconto su molti prodotti!

Dopo Mediaworld , di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, anche le altre catene di distribuzione del nostro paese si stanno adoperando per proporre ai propri utenti gli sconti di fine anno.

Tra queste c'è anche Euronics, che ha lanciato oggi le Tecnofollie. Il nuovo volantino, infatti, propone sconti fino al prossimo 31 Dicembre, ma a dire la verità sono pochi i prodotti in offerta e riguardano principalmente il settore dei monitor PC, notebook e software.

A livello di notebook non possiamo non citare il MacBook Air da 13 pollici del 2017, con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed hard disk ad 256 gigabyte a 1.179 Euro contro i 1.379 Euro di listino, per un risparmio netto del 14,5%. In sconto anche l'ASUS F555BP-XO154T, un notebook da 15,6 pollici con processore AMD Vision A9 ed 9 gigabyte di RAM, che può essere portato a casa a 499 Euro contro i 599 Euro. La categoria dei computer portatili è completata dall'A315-5139N0 di Acer, che ha una diagonale di 15,6 pollici, processore Intel Core i3, 4 gigabyte di RAM ed hard disk da 1 terabyte, e che puà essere portato a casa a 399 Euro. Per gli interessati, è disponibile anche il PAVILION X360 14-BA004NL di HP a 599 Euro.

Per quanto riguarda i monitor, invece, troviamo l'Acer K242HLbid da 24 pollici a LED a 127,92 Euro, ma è disponibile anche il K272HLEBID da 27 pollici a 167,2 Euro ed il K222HQLbd da 21,5 pollici ad 87,92 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.