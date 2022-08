Euronics lancia 'Una Galassia di Offerte': sconti fino al 17 Agosto 2022

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che fino al 17 Agosto 2022 propone “Una Galassia di Offerte” con un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il monitor Full HD Omen da 25 pollici passa a 199 Euro, in calo del 20% rispetto ai 249 Euro di listino. In offerta troviamo anche l’HP Omen 25i, a 229 Euro, il 27% in meno dai 279 Euro di listino. Sempre dal fronte monitor, segnaliamo anche il Lenovo L24I a 149 Euro, il 16% in meno rispetto ai 179 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda i televisori, invece, l’LG OLED evo 4K da 55 pollici può essere acquistato a 1799 Euro, il 14% in meno rispetto ai 2099 Euro precedenti.

Tra i laptop, invece, l’Acer Aspire 1 è disponibile a 249 Euro, il 30% in meno rispetto ai 359 Euro precedenti, mentre il Lenovo IdeaPad 3 può essere portato a casa a 499 Euro, il 33% in meno dai 749 Euro precedenti. Interessante anche l’Acer Travelmate P2, a 549 Euro, il 31% in meno dai 799 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sui costi di spedizione vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti.