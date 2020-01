Euronics lancia il volantino di Gennaio 2020: tanti sconti fino al 22/1

Dopo il nuovo volantino di Unieuro, anche Euronics lancia oggi le nuove offerte battezzate "Rinnova & Risparmia", che saranno disponibili fino al 22 Gennaio e consentono di portare a casa vari prodotti a prezzi molto vantaggiosi.

Tra i primi sconti non possiamo non citare l'offerta su Xiaomi Mi Smart Band 4, la smart band della società cinese che può essere acquistata a 27,99 Euro, il 20% in meno rispetto ai 34,99 Euro di listino.

In offerta però troviamo anche Xiaomi Redmi Note 8T, al prezzo di 199,99 Euro. iPhone Xr da 128GB invece passa al prezzo di 699,99 Euro, mentre Oppo Reno 2Z passa a 299,99 Euro, il 14,29% in meno rispetto ai 349,99 Euro precedenti.

Dal fronte dei televisori, la Sony KD55XG8596BAEP da 55 pollici può essere acquistata a 699,99 Euro, per un risparmio del 41,62% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino, mentre l'Hisense H65B7120 da 65 pollici passa a 499,99 Euro. in sconto c'è anche la TCL 32ES560 da 32 pollici, a 179,99 Euro.

Per coloro che sono alla ricerca di un paio di cuffie senza fili, invece, le Huawei Freebuds 3 possono essere acquistate a 159,99 Euro dai 179,99 Euro di listino.

Le offerte saranno disponibili per i prossimi 20 giorni: per la lista completa dei prodotti in sconto vi rimandiamo alla pagina ufficiale.