Euronics lancia il nuovo volantino di Gennaio 2023: Supersaldi fino al 25/1

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che porta i "Superasaldi" fino al 25 Gennaio 2023, con una serie di sconti fino al 50% definiti "imperdibili". Vediamo di cosa si tratta e quali sono le promozioni più interessanti tra i prodotti tech.

Partendo dai TV, segnaliamo l'LG OLED 48A2 da 48 pollici ad 899,99 Euro al posto di 1299,99 Euro, mentre il modello da 55 pollici della stessa gamma scende a 999,99 Euro piuttosot che 1699 Euro: in quest'ultimo caso il risparmio è del 41%. Il Samsung OLED S95B da 55 pollici invece scende a 1499 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1999 Euro di listino, mentre il Q70B da 65 pollici QLED è disponibile a 1099 Euro, il 26% in meno dai 1499 Euro precedenti.

Fronte smartphone, non psosiamo non citare iPhone 14 da 128 gigabyte a 949 Euro, mentre la variante da 256 gigabyte cala a 1099 Euro. Se si opta per i modelli Plus, invece, il prezzo del modello da 128 gigabyte cala a 1099 Euro, mentre per quello da 256 gigabyte si passa a 1249 Euro. L'Apple Watch Series 8 da 41mm invece può essere acquistato a 479 Euro, mentre quello da 45mm a 519 Euro. L'Oppo A54s invece è disponibile a 169 Euro, mentre Reno6 è disponibile a 299 Euro e Reno6 Pro a 399 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.