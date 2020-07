Euronics lancia il volantino di Luglio 2020: Star Days con offerte online e nei negozi

Non solo Sottocosto di Unieuro. Quest'oggi rinnova infatti il volantino anche Euronics, che fino al 26 Luglio proporrà gli Star Days con tantissime promozioni valide nei negozi e sullo store online, su tantissimi prodotti d'elettronica.

In offerta troviamo la TV QLED Samsung QE65Q90RATXZT da 65 pollici a 1699 Euro, il 26,1% in meno rispetto ai 2299 Euro, mentre l'UE55TU8500UXZT da 55 pollici è disponibile a 699 Euro, 100 Euro in meno dai 799 Euro precedenti.

In sconto anche gli iPhone 11: il modello "liscio" con 128GB di storage passa ad 829 Euro, ma sempre dal fronte Apple citiamo l'Apple Watch Series 5 Nike Edition con cassa da 40mm a 429 Euro ed il modello da 44mm a 449 Euro. A 429 Euro però è anche possibile acquistare la variante "classica" di Apple Watch 5 con cassa da 40mm, mentre quella da 44mm passa a 449 Euro.

Tra gli smartphone invece troviamo l'Huawei P30 Lite New Edition a 259 Euro ed Huawei P Smart 2019 a 149 Euro.

In offerta tra i notebook citiamo l'Acer A315 con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7, 16 gigabyte di RAM, SSD da 512GB, scheda grafica NVIDIA e sistema operativo Windows 10, che passa a 799 Euro rispetto agli 899 Euro precedenti.

Per la lista completa dei prodotti in offerta vi rimandiamo alla pagina degli Star Days.