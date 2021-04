Euronics lancia il volantino 'Restart': sconti fino al 16 Maggio 2021

Euronics Siem lancia oggi il nuovo volantino, valido fino al prossimo 16 Maggio 2021. Si chiama "Restart", un chiaro riferimento alle riaperture dello scorso 26 Aprile, e propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti.

Partendo dai TV, l'LG OLED 48C6LB da 49 pollici è disponibile a 1299 Euro, mentre il C1 da 55 pollici passa a 1599 Euro, in calo dai 2399 Eero imposti dal produttore. In volantino troviamo anche vari modelli di Samsung QLED, tra cui il Q70T da 75 pollici che viene proposto a 1699 Euro, 1000 Euro in meno rispetto ai 2699 Euro di listino.

Tra gli smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi Note 9 viene scontato a 169,99 Euro, mentre il Redmi 9T pass a 179,99 Euro. Tra i prodotti scontati troviamo anche l'iPhone 12 ProMax da 256 gigabyte, a 1349 Euro, mentre la variante da 128 gigabyte passa a 1149 Euro.

In lista sono presenti anche vari monitor da gaming, tra cui il Lenovo G24 da 23,6 pollici, che viene proposto a 179,99 Euro.

Il volantino, valido nei punti vendita Euronics Siem, può essere consultato a questo indirizzo. Come sempre, consigliamo di consultare lo Store Locator per capire se il volantino è disponibile nello Store più vicino alla vostra abitazione o meno.