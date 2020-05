Euronics lancia il volantino 'Ripartiamo Insieme', disponibile fino al 3 Giugno 2020

Sono tante le catene di distribuzione che quest'oggi hanno rinnovato i volantini, in concomitanza con l'inizio della nuova fase 2 del governo. Tra questi c'è anche Euronics, che ha lanciato "Ripartiamo insieme", attraverso cui ha annunciato la riapertura dei negozi. Il volantino sarà attivo fino al 3 Giugno 2020.

Tra i televisori, la smart tv LG 60UM7100 da 60 pollici è disponibile a 549 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino del produttore. E' disponibile a prezzo ridotto anche la variante da 70 pollici, a 699 Euro, 300 Euro in meno se si confronta ai 999 Euro di listino. Fronte Samsung, troviamo anche la smart TV QLED QE75Q60R da 75 pollici, a 1299 Euro, per un risparmio di 1500 Euro rispetto ai 2799 Euro di listino. Sempre per quanto riguarda i QLED, segnaliamo anche il QE65Q60R da 65 pollici a 749 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy A20E è disponibile a 149 Euro, mentre sul Galaxy Note 10+ passa a 899 Euro, per un risparmio di 200 Euro rispetto ai 1099 Euro precedenti. Tra gli smartphone citiamo anche Xiaomi Redmi Note 8T a 179 Euro, e Redmi Note 7 a 149 Euro.

Il volantino è attivo solo nei punti vendita NOVA, ecco perchè consigliamo di collegarvi allo store locator.