Euronics lancia il volantino di San Valentino: Sconti in Love fino al 16 Febbraio 2022

Con la scadenza del precedente volantino, che proponeva il "Festival della Tecnologia", Euronics lancia oggi gli "Sconti in Love", che saranno disponibili fino al prossimo 16 Febbraio 2022. La catena di distribuzione, nella fattispecie, propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica.

iPhone 13 da 128 gigabyte passa ad 849 Euro, in calo del 10% rispetto ai 939 Euro di listino, ma non è l'unico prodotto interessante che è disponibile a prezzo ridotto. Lo Xiaomi 11 Lite NE nella configurazione 8/128GB è invece in sconto a 349,90 Euro, con un risparmio del 22%.

Passando al comparto dei TV, il Samsung QLED QE75QN90A da 75 pollici può essere acquistato a 2899 Euro, con un risparmio del 28% rispetto al prezzo di listino, ma della stessa gamma in offerta segnaliamo anche la variante da 50 pollici, a 1199 Euro, con un risparmio del 33%. L'LG 50NANO756PR da 50 pollici invece può essere acquistato a 499 Euro, in calo del 43% rispetto ai 979 Euro di listino, mentre l'LG OLED 55A1 da 55 pollici è disponibile in offerta a 999 Euro. Sempre restando in ambito TV, il Philips 50PUS7906 da 50 pollici viene proposto a prezzo ridotto a 499 Euro, il 33% in meno rispetto ai 749 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.