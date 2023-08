Euronics lancia il volantino di Settembre 2023: tanti sconti fino al 13/9

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, “Back to Euronics”, che fino al 13 Settembre propone una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV LG 55UR9100LA da 55 pollici è disponibile a 499 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 166,33 Euro. In sconto anche la smart tv Hisense QLED 55E79HQ da 55 pollici, che passa a 429 Euro.

Tra gli smartphone, segnaliamo lo Xiaomi Redmi 12 nella configurazione 8/256GB a 189 Euro se si opta per la colorazione Midnight Black: il dispositivo è dotato di uno schermo da 6,79 pollici e 256 gigabyte di storage. iPhone 14 da 128 gigabyte invece passa ad 849 Euro ed è disponibile in varie colorazioni.

Fronte laptop, invece, il Lenovo Gaming 3 con schermo da 16 pollici, processore Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile a 1199 Euro, con possibilità di pagare in tre rate da 399,66 Euro al mese. Il Lenovo IdeaPad 3 con schermo da 15,6 pollici, Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB invece passa a 699 Euro.

Non mancano all’appello i robot aspirapolvere. Nella fattispecie, l’iRobot Roomba Combo è disponibile in offerta a 269 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 89,66 Euro tramite Klarna direttamente al check out.

Tra i monitor, invece, segnaliamo l’LG 24GN60R da 24 pollici a 149 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.

