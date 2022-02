Euronics lancia il volantino 'Speciale Apple San Valentino': sconti fino al 14 Febbraio

In occasione del San Valentino, Euronics dedica un volantino ai prodotti Apple per la festa degli innamorati, con una serie di sconti attivi fino al prossimo 14 Febbraio 2022. Protagonisti sono Apple Watch e le AirPods di terza generazione.

Come dicevamo poco sopra, le AirPods di terza generazione sono disponibili a 189 Euro, il 5% in meno rispetto ai 199 Euro imposti dal colosso di Cupertino.

In offerta anche Apple Watch Series 7 nella Nike Edition con cassa da 41mm, a 419 Euro, in calo del 5% rispetto ai 439 Euro di listino. Lo smartwatch può essere acquistato in varie versioni, anche nella variante liscia con cinturino nero. In offerta segnaliamo anche Apple Watch SE, sempre nella versione Nike Edition con cinturino da 40mm e cassa in alluminio, che passa a 449 Euro, in calo del 4% rispetto ai 469 Euro imposti dal produttore.

Nel volantino rientrano anche tanti modelli di iPhone 13 da 128 gigabyte, che vengono però proposti al prezzo di listino di Apple ma con consegna a stretto giro di orologio a casa. Disponibile anche il pacchetto con quattro AirTag a 119 Euro, che include quattro localizzatori Bluetooth del colosso di Cupertino, ormai diventati molto famosi.

La lista completa dei prodotti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.