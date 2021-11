Euronics lancia il volantino 'Speciale TV' per il Black Friday: quanti sconti sui TV!

Parallelamente alle offerte dell'Everday Black Friday di Euronics, la catena di distribuzione lancia oggi lo "Speciale TV da 32 a 55 pollici", un nuovo volantino valido fino al 10 Novembre e che come suggerisce il nome propone un'ampia gamma di promozioni sui TV.

Il TV Samsung QE50Q80A da 50 pollici è disponibile a 799 Euro, 100 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino, ma approfittando del bonus tv rottamazione da 100 Euro il prezzo scende a 699 Euro. Il 43AU8072 da 43 pollici invece passa a 499 Euro che diventano 399,20 Euro con il bonus TV.

Il Sony OLED KE48A9B da 48 pollici invece viene proposto a 1299 Euro dai 1649 Euro di listino, mentre il Panasonic 40JX800E da 40 pollici può essere acquistato a 649 Euro, 100 Euro in meno dai 749 Euro di listino.

Il volantino comprende però anche una serie di offerte sugli smartphone: l'iPhone 13 Pro è disponibile a 999 Euro, mentre l'Oppo A74 è disponibile a 199 Euro, 100 Euro in meno dai 299 Euro.

Come sempre, consigliamo di consultare lo Store Locator direttamente sulla pagina ufficiale di Euronics, in quanto le stesse promozioni potrebbero non essere disponibili in tutti i negozi allo stesso tempo. Ricordiamo che nei prossimi giorni continuerà anche l'Everyday Black Friday.