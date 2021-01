Euronics lancia il volantino 'Tech It Easy': sconti fino al 20 Gennaio 2021

Euronics lancia oggi 4 Gennaio 2021 il primo volantino del nuovo anno. Si chiama "Tech It Easy" e sarà disponibile fino al prossimo 20 Gennaio 2021, con un'ampia gamma di sconti proposti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Google Nest Mini è disponibile a 29,90 Euro, il 50% in meno rispetto ai 59,9 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Surface Pro 7 con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 128 gigabyte, che può essere acquistato ad 899 Euro, per un risparmio del 23,75% se si confronta con il costo imposto dal produttore di 1179 Euro. Interessante però anche la promozione su Huawei MatePad T 10 con 2 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di memoria interna, che nella variante WiFi Only passa a 149 Euro. In sconto troviamo anche il notebook da gaming Lenovo 15ARH05, a 999 Euro.

In sconto anche Xiaomi Redmi Note 9S da 128 gigabyte, a 219 Euro, il 12,05% in meno dai 249 Euro precedenti. Lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro da 128 gigabyte, invece, è disponibile a 249 Euro, il 16% in meno dai 299 Euro precedenti. Sempre fronte Xiaomi, citiamo anche l'Mi 10T Lite 5G nella configurazione 6/128GB, a 329 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.