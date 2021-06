Euronics lancia il volantino 'Universo Apple' con offerte fino al 27 Giugno

Nel giorno in cui si rinnova il volantino di Trony, anche Euronics lancia una nuova promozione che fino al 27 Giugno propone un'ampia gamma di offerte sui prodotti Apple. Il tabellone si chiama "Universo Apple", ma vediamo cosa propone.

iPhone 11 da 128 gigabyte è disponibile a 699 Euro, con unrisparmio del 9,10% rispetto ai 769 Euro di listino: il dispositivo è disponibile in varie colorazioni (black, white, purple, green, yellow). In sconto troviamo anche iPhone 12 Mini da 64 gigabyte, a 729 Euro, il 13% in meno dagli 839 Euro di listino: anche in questo caso le opzioni sono tante e lo smartphone può essere acquistato in praticamente tutte le colorazioni. La variante da 128 gigabyte dell'iPhone 12 Mini, invece, passa a 779 Euro.

iPhone 12 da 64 gigabyte viene invece proposto ad 829 Euro, mentre se si vuole optare per la variante da 128 gigabyte il prezzo scende ad 879 Euro.

L'Apple Watch Series 3 GPS Only con cassa da 38mm in alluminio scende addirittura da 215 Euro, mentre la variante da 42mm passa a 249 Euro. Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm, invece, è disponibile a 319 Euro, mentre se si desidera il modello GPS e Cellular il prezzo scende a 339 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.