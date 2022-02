Euronics lancia il volantino Universo Apple: sconti su iPhone 13 ed Apple Watch

Euronics lancia il nuovo volantino "Universo Apple", attivo fino al prossimo 13 Marzo 2022 e che propone un'ampia gamma di sconti su tanti prodotti della compagnia di Cupertino. Tra i protagonisti, infatti, troviamo anche iPhone 13 ed Apple Watch.

Partendo proprio da iPhone 13, il modello con 256 Gigabyte di memoria interna viene scontato a 999 Euro, 80 Euro in meno rispetto ai 1059 Euro di listino, con uno sconto del 5,6%. In offerta anche il modello con 128 Gigabyte di storage, che passa a 749 Euro rispetto agli 839 Euro di listino, con uno sconto quindi di 90 Euro pari al 10,7%.

Per quanto riguarda Apple Watch SE, invece, lo smartwatch viene scontato a 279 Euro, in sconto del 9,7% rispetto ai 309 Euro di listino. Stiamo parlando ovviamente della variante con cassa da 40mm GPS Only, su cui viene garantita una riduzione di 30 Euro rispetto al prezzo di listino. In offerta anche la versione da 44mm, sempre GPS Only, che è scontata a 319 Euro dai 339 Euro imposti dalla compagnia di Cupertino, con un risparmio del 5,9%.

Tra gli accessori, segnaliamo AirPods Pro a 219 Euro, 60 Euro in meno dai 279 Euro di listino, con uno sconto del 21,5%. L'alimentatore MagSafe invece viene proposto a 39,90 Euro, mentre il cavo da USB-C a Lightning passa a a 19,90 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.