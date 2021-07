Euronics lancia il volantino 'Universo Apple': sconti su tanti prodotti fino al 15 Agosto

Euronics lancia in giornata odierna il nuovo volantino estivo "Universo Apple - Edizione Estate" che sarà attivo fino al 15 Agosto 2021 e propone tantissimi prodotti della società di Cupertino a prezzo ridotto, tra cui troviamo iPhone, MacBook ed Apple Watch.

iPhone 12 Mini è disponibile a 699 Euro nella variante con 64 gigabyte, rispetto agli 839 Euro di listino, mentre il modello con 128 gigabyte di storage passa a 749 Euro, anche in questo caso 140 Euro in meno se si confronta con gli 889 Euro imposti dal produttore americano. Prezzi più alti per il modello più grande: si passa a 799 ed 849 Euro rispettivamente per i 64 e 128 gigabyte di storage.

iPhone 11 da 64 gigabyte invece può essere acquistato a 649 Euro se si opta per il modello con 64 gigabyte di memoria, e 699 Euro per quello con 128 gigabyte di storage.

Fronte Apple Watch, il modello SE è disponibile nella versione con cassa da 40mm GPS Only a 279 Euro, con un risparmio di 30 Euro rispetto ai 309 Euro di listino, mentre il modello da 44mm è disponibile a 319 Euro. Apple Watch Series 6 invece è disponibile a 389 Euro per la variante da 40mm e 419 Euro per quella da 44mm.

In sconto troviamo anche il MacBook Air 2020 con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte, a 1079 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.