Euronics lancia un weekend con Sconto IVA e Doppio Sconto IVA

Weekend rovente in quasi tutta Italia a livello climatico, e rovente anche dal punto di vista delle promozioni. Euronics ha infatti annunciato che fino alle 23:59 di domani, 1 Agosto 2021, in alcuni punti vendita del circuito sarà disponibile lo Sconto IVA ed il Doppio Sconto IVA, che permette di risparmiare fino al 36,08% sui prodotti indicati.

Nello specifico, gli sconti IVA si articolano su due fronti.

Sconto IVA del 18,04% : su tv color, smartphone, prodotti d'informatica, mobilità e fotocamere;

: su tv color, smartphone, prodotti d'informatica, mobilità e fotocamere; Doppio Sconto IVA del 36,08%: su grandi elettrodomestici, elettrodomestici da incasso, piccoli elettrodomestici e condizionatori.

Euronics sottolinea che l'offerta sarà valida solo nei punti vendita aderenti del circuito SIEM, e godono del taglio dell'imposta sul valore aggiunto tutti i prodotti indicati direttamente in negozio.

La catena di distribuzione, inoltre, dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a tasso zero senza interessi e zero spese con TAN 0% e taeg 0%.

Come sempre in queste circostanze, consigliamo di consultare lo store locator sul sito web di Euronics per tutte le informazioni sui prodotti ed i negozi che prendono parte al tabellone promozionale. L'offerta sarà valida fino alle 23:59 di domani 1 Agosto 2021. Mancano quindi davvero poche ore per poter godere di questa interessante promozione, e non sappiamo se sarà prorogata o meno.