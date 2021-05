Euronics dà il via agli LG Days: speciale TV con sconti sugli OLED fino al 9 Maggio

Dopo aver riportato la nuova offerta di LG sugli OLED, che permette di ottenere un rimborso fino a 1000 Euro, ci spostiamo su Euronics che in giornata odierna lancia il nuovo volantino "LG Days Speciale TV", che come suggerisce il nome consente di godere di tanti sconti fino al 9 Maggio.

Il nuovo LG OLED 48 C1 da 48 pollici è disponibile a 1399 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, ma non è l'unico modello 2021 disponibile a prezzo ridotto. In sconto troviamo infatti anche il 65UP755006LF da 65 pollici UHD, che passa a 799 Euro, 200 Euro in meno se si confronta con il prezzo di listino di 999 Euro. L'LG 55UN74006LB da 55 pollici UHD è invece disponibile a 479 Euro, 170 Euro in meno rispetto ai 649 Euro.

Il volantino completo può essere consultato attraverso questo indirizzo ed è attivo esclusivamente nei punti vendita sparsi sul territorio nazionale, Come sempre in queste circostanze, consigliamo di consultare lo store locator direttamente sul sito web di Euronics per capre l'eventuale disponibilità nello store più vicino.

I modelli di TV OLED 2021 presenti in volantino possono concorrere al rimborso da 1000 Euro riconosciuto da LG sugli acquisti fino al prossimo luglio.