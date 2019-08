Euronics mette in guardia gli utenti da una nuova truffa via SMS

Euronics, tramite un'informativa pubblicata sul proprio sito web ufficiale, ha messo in guardia gli utenti da un nuovo tentativo di truffa che sarebbe stato segnalato da tanti clienti della catena di distribuzione, il quale starebbe avvenendo tramite un SMS mascherato.

Nel messaggio, ricevuto da molti utenti da un mittente che si maschera come "Euronics", si legge quanto segue: "Gentile cliente, il 5 Agosto sei arrivato al 2 posto nell'estrazione del nostro 67 anniversario (Euronics-67ANNI-MX)". Il tutto è condito da un link che se aperto reindirizza ad una pagina che non è in alcun modo collegato al popolare rivenditore.

Nell'avviso pubblicato sul sito, Euronics invita a non cliccare o inserire i dati nel modulo allegato all'SMS, in quanto "si tratta di una truffa, in nessun modo collegata con Euronics! Abbiamo già provveduto a segnalare l'accaduto alle autorità competenti. Ringraziamo chi ci ha prontamente segnalato e condiviso il messaggio".

Probabile si tratti della più classica delle truffe di phishing, in cui viene richiesto l'inserimento dei dati personali (e probabilmente anche i dati della carta di credito) per poi trafugare il denaro contenuto all'interno del metoto di pagamento. Il consiglio è sempre di guardarsi bene da tali SMS o email ricevuti completamente a caso, per evitare brutte sorprese.