Euronics, le migliori offerte del momento su computer portatili Acer, HP e Lenovo

Assieme al volantino “Speciale Audio-Video”, Euronics in questo periodo sta proponendo anche una vasta gamma di sconti su computer portatili per ogni fascia di prezzo. Per tale motivo, in questa occasione daremo un’occhiata a 5 laptop Acer, HP e Lenovo in offerta, adatti sia per esigenze minime che gaming.

Si parte, come da prassi, dal modello più economico tra quelli da noi consigliati, ovvero il Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 dotato di processore Intel Core i5-1135G7 con clock Turbo a 2,4 GHz, chip grafico integrato Intel Iris Xe Graphics, 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB di archiviazione in formato SSD, mentre il display in dotazione è un pannello LED Full HD da 14 pollici. Il prezzo a cui viene proposto in sconto è 649 Euro, contro i 799 Euro di listino.

Si passa poi al modello HP 17-CN0005NL anch’esso con la CPU Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD, ma con un pannello LED Full HD (1920x1080) da 17,3 pollici e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX350 con 2 GB di vRAM DDR5. In questo caso, dunque, il prezzo è pari a 699 Euro anziché 799 Euro.

Scende invece da 849 Euro a 799 Euro il laptop Acer A515-45-R6AG, computer dotato di un display LED Full HD da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 7 5700U con 1,8 GHz di clock base e 4,3 GHz Turbo, 16 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 24 GB, 512 GB di SSD e chip grafico integrato AMD Radeon 8 Graphics. Non manca pure il supporto a Wi-Fi 6.

Salendo di prezzo verso i modelli da gaming troviamo Acer AN515-56-795N, laptop proposto dalla catena a 1.099 Euro anziché 1.299 Euro. Il dispositivo in questo caso presenta un display LED Full HD da 15,6 pollici accompagnato da 16 GB di RAM DDR4, 1024 GB di SSD lato archiviazione e il processore Intel Core i7-11370H con clock base di 3,3 GHz e Turbo a 4,8 GHz, mentre la scheda grafica è il modello NVIDIA GeForce GTX 1650.

Altrimenti, a 1.399 Euro anziché 1.499 Euro si trova il modello Acer Nitro 5 AN515-55-78BG con CPU Intel Core i7-10750H dal clock Turbo a 5 GHz, assieme a 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD, ma con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060; il display, invece, rimane il tipico pannello LCD Full HD da 15,6 pollici.

