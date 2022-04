Euronics: le migliori offerte del momento su computer portatili Lenovo, anche con RTX 3050

Il volantino primaverile di Euronics lanciato il 31 marzo 2022 sta continuando a proporre al pubblico tante offerte intriganti ai consumatori italiani. Tra le tante, in questo contesto riporteremo nello specifico 3 computer portatili Lenovo in offerta, di cui un modello dotato della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 di ultima generazione.

Il laptop più economico del trio è il modello Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 venduto dalla catena di distribuzione stellata a 699 Euro al posto di 949 Euro. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core i7-1165G7 quad-core a 4,7 GHz Turbo, accompagnato da 8 GB di RAM, 512 GB di archiviazione in formato SSD e chipset grafico integrato Intel Iris Xe. Il display, invece, è un pannello LED da 15,6 pollici; infine, il sistema operativo alla prima accensione è Windows 11.

Segue quindi il laptop Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 scontato da 1.499 Euro a 1.299 Euro, dotato del processore AMD Ryzen 7 5800H octa-core operativo a massimo 4,4 GHz, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 1 terabyte e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6. Lo schermo in dotazione è LED da 16 pollici e il sistema operativo, anche in questo caso, è Windows 11.

Cambiando formato e muovendoci verso i laptop convertibili, infine, troviamo il modello Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 con schermo touchscreen Full HD da 14 pollici, dotato di CPU Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD. Il sistema operativo resta sempre Windows 11. Il prezzo di questo computer portatile è normalmente pari a 899 Euro ma, grazie agli Sconti di Primavera proposti da Euronics, scende a 699 Euro per un taglio del 22%. Non è certamente un computer per tutti, ma potrebbe interessare coloro che preferiscono maggiore versatilità.

