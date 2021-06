Euronics, le migliori offerte su smart TV DVB-T2 sotto i 300 Euro

Mentre prosegue l’iniziativa “Più Prendi, Meno Spendi” da Euronics, la medesima catena di distribuzione propone anche una serie di sconti su smart TV DVB-T2 anche a prezzi inferiori a 300 Euro. I modelli disponibili sono pochi, ma le offerte che vedremo di seguito restano certamente interessanti per chi deve ancora adeguarsi allo standard.

Partiamo, come da nostra consuetudine, dal prodotto meno costoso disponibile. In questo caso si tratta dello smart TV Samsung UE24N4300AUXZT, un televisore entry-level venduto a 199 Euro anziché 269 Euro e dotato di pannello LED HD Ready da 24 pollici con risoluzione 1366x768, mentre il sistema operativo in dotazione è il proprietario Tizen OS.

Sempre restando nel mondo del colosso sudcoreano troviamo anche il modello Samsung UE32T4300AKXZT, sempre dotato di Tizen OS e supporto agli standard DVB-T2 per digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare, ma in questo caso con pannello LED da 32 pollici, senza HDR ma con tecnologia Micro Dimming Pro. Il prezzo di questo televisore è di 273 Euro, contro i 359 Euro di listino.

Altra ottima alternativa è lo smart TV Philips 24PFS6855/12 in colorazione argento, venduto a 279 Euro anziché 329 Euro e dotato di pannello LED da 24 pollici ma con risoluzione 1920x1080, ovvero Full HD. Non mancano DVB-T2 e DVB-S2, ma rispetto ai Samsung precedentemente visti troviamo un altro sistema operativo chiamato Saphi. Altrimenti si trova anche la variante Philips 32PFS6855/12, identica lato feature all’altro modello eccetto per il display da 32 pollici anziché 24; in tal caso, però, il prezzo passa a 299 Euro al posto di 379 Euro.

Dulcis in fundo, per chi volesse un televisore più grande in esclusiva da Euronics si trova lo smart TV Nikkei NI40FG7NA9 a 299 Euro anziché 349 Euro, con display LED Full HD da 40 pollici con refresh rate di 50 Hz, supporto alla tecnologia HDR e tutte le funzionalità smart base tipiche dei moderni Internet TV.

