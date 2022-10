Euronics: le migliori offerte del momento su smartphone OPPO, fino 300 euro in meno

Siete alla ricerca di un nuovo telefono e non sapete dove sbattere la testa? Se da Mediaworld potete trovare 4 smartphone Samsung a meno di 250 euro, da Euronics ci sono diversi smartphone OPPO in sconto tra modelli entry-level e di fascia medio-alta di ultima generazione.

Il dispositivo meno costoso da noi individuato presso la catena di negozi stellata è OPPO A16, il quale passa da 179 euro a 149 euro. La scheda tecnica vede la dotazione di uno schermo LCD HD+ da 6,5 pollici, chipset MediaTek Helio G35, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile con microSD, batteria da 5.000 mAh e un comparto fotocamera caratterizzato da una lente frontale da 8 MP e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel.

Segue a 179 euro al posto di 229,90 euro lo smartphone OPPO A54s, sempre dotato del chip MediaTek Helio G35 e di 4 GB di RAM, ma con un totale di 128 GB per la memoria interna. Non cambia nemmeno la capienza della batteria, pari a 5.000 mAh, come anche il display da 6,5 pollici HD+. Migliora il comparto fotocamera, poiché abbiamo un sensore principale posteriore da 50 MP; il resto del kit, tuttavia, resta il medesimo di OPPO A16.

Passiamo alla fascia medio-alta con OPPO Reno 6 Pro a 499 euro anziché 799 euro, ovvero al 37% in meno. Questo modello, specifichiamo, è brandizzato TIM. Il display è da 6,55 pollici FHD+ con refresh rate di 90Hz, e vede la dotazione di una fotocamera singola frontale in notch punch-hole da 32 MP. Posteriormente, invece, abbiamo una quad-camera con principale da 64 MP e ultrawide da 8 MP. Sotto la scocca si trova il chipset Qualcomm Snapdragon 870, assieme alla batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperVOOC a 65W e un totale di 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Chiude il quartetto OPPO Find X5 a 728 euro, quando il prezzo di listino è pari a 999 euro. Qui troviamo uno schermo AMOLED da 6,55 pollici a 120Hz con HDR10+, batteria da 4.800 mAh con ricarica a 80W, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G e, lato fotocamera, un sensore selfie da 32 MP e tre lenti posteriori (50 MP grandangolare + 50 MP ultra grandangolare + 13 MP tele).

Sempre da Euronics, ricordiamo, c’è un TV Sony OLED 4K a quasi 700 euro in meno.