Euronics: le migliori offerte del momento su tablet Lenovo e Samsung

In contemporanea allo Speciale Telefonia lanciato oggi da Euronics, la medesima catena di distribuzione propone anche altri dispositivi in promozione. Alcuni esempi interessanti sono i tablet Lenovo e Samsung in offerta, con prezzi che partono da 159 Euro. Ecco i modelli migliori proposti in queste giornate di dicembre.

Si parte quindi dal modello Lenovo Tab M10 FHD Plus di seconda generazione, scontato da 219 Euro a 159 Euro fino al 9 dicembre 2021. Si tratta di un tablet con schermo LCD Full HD da 10,3 pollici, chipset MediaTek Helio P22T da 2,3 GHz massimo, 4 GB di RAM DDR4, 64 GB di archiviazione interna espandibile con microSD, fotocamera posteriore da 8 MP e anteriore da 5 MP. Interessante la dotazione di altoparlanti stereo con Dolby Atmos, mentre la batteria è da 5.000 mAh.

Segue dunque il tablet e Chromebook Lenovo IdeaPad Duet, un ultraportatile con schermo LCD Full HD da 10,1 pollici con tastiera magnetica inclusa. Esso presenta poi il SoC MediaTek P60T da 2 GHz assieme a 4 GB di RAM DDR4, 128 GB di archiviazione interna non espandibile, fotocamera posteriore da 8 MP e anteriore da 2 MP, mentre il sistema operativo è Chrome OS. La batteria, infine, è da 7.000 mAh. Il prezzo è pari a 287 Euro anziché 379 Euro.

Si passa al modello top di gamma Lenovo Tab P11 Pro con schermo OLED da 11,5 pollici 2K (2560 x 1600 pixel) con supporto a Dolby Vision, chipset Qualcomm Snapdragon 730G da 2,2 GHz, 6 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, batteria da 8.400 mAh, quattro altoparlanti stereo con Dolby Atmos e compatibilità con la rete mobile 4G LTE. Lato fotocamera troviamo, invece, due sensori principali posteriori da 13 MP + 5 MP e due anteriori da 8 MP. Il prezzo? 749 Euro anziché 813 Euro.

Passando al mondo Samsung troviamo il tablet Samsung Galaxy Tab A7 LTE che, come da nome, supporta la rete mobile 4G. Il display è un TFT da 10,4 pollici e, sotto la scocca, si presentano 3 GB di RAM, 32 GB di archiviazione con espansione tramite microSD, chipset Qualcomm Snapdragon 662 e batteria da 7.000 mAh. In questo caso, il prezzo è pari a 249 Euro al posto di 299 Euro.

Conclude l’elenco il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE scontato da 459 Euro a 425 Euro, dotato di schermo TFT da 10,4 pollici, chipset Exynos 9611 da 2,3 GHz massimo, fotocamera posteriore da 8 MP e anteriore da 5 MP, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e batteria da 7.040 mAh.

In giornata abbiamo riportato anche altre promozioni interessanti, tra cui 3 smart TV DVB-T2 in sconto da Mediaworld solo fino a questa sera.