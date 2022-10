Euronics, i migliori smartphone low-cost in offerta a meno di 200 euro

Al di fuori del Sotto Costo Euronics di ottobre 2022, la stessa catena di distribuzione include sul suo portale online molteplici smartphone low-cost in offerta a meno di 200 euro. Vediamo quattro modelli da considerare nel caso in cui siate alla ricerca di un telefono economico.

La lista non può non iniziare con un riferimento fisso in questa fascia di prezzo, ovvero il modello Redmi 9A di casa Xiaomi, venduto a 107 euro al posto di 119 euro nella versione da 32 GB di RAM in colore Peacock Green. Si tratta di uno smartphone con fotocamera posteriore da 13 MP, anteriore da 5 MP, display LCD HD+ da 6,53 pollici di diagonale, batteria da 5.000 mAh e 2 GB di RAM, mentre il cuore pulsante è il SoC MediaTek Helio G25.

Scende invece da 159 euro a 139 euro il Samsung Galaxy A03 con 64 GB di archiviazione espandibile e 4 GB di RAM, assieme a batteria da 5.000 mAh e chipset Unisoc SC9863A sotto la scocca. Il display resta un LCD HD+ da 6,5”, mentre lato fotocamera si trovano un sensore per i selfie da 5 megapixel e due posteriori da 48 e 2 megapixel.

A 179,90 euro anziché 229,90 euro si trova l’OPPO A54s, anch’esso con un display LCD HD+ da 6,5 pollici ma con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD. Lato batteria, dunque, ci si assesta sempre a 5.000 mAh. Il comparto fotocamera è invece più interessante, con una lente principale da 50 MP, un sensore di profondità e uno per macro da 2 MP, e una lente anteriore da 8 MP.

Chiude la nostra breve rassegna il modello Honor X7, dotato di uno schermo IPS FullView da 6,74 pollici con refresh rate fino a 90Hz e risoluzione pari a 1600 x 720 pixel. Il SoC è il Qualcomm Snapdragon 680, mentre lato memoria troviamo 128 GB di archiviazione. La batteria resta da 5.000 mAh e lato fotocamera troviamo un sensore anteriore da 8 MP e quad-camera posteriore (48 MP principale + 5 MP ultrawide + 2 MP macro + 2 MP profondità). Il prezzo, in questo caso, è pari a 187 euro contro i 209 euro di listino.

Segnaliamo infine che tutti i prezzi non includono le spese di spedizione, le quali comunque non portano il costo finale oltre i 200 euro.

