Euronics, notebook da gaming Acer con RTX 3060 scontato a 1399 euro

Dopo aver trattato alcune offerte relative a tablet e Chromebook lanciate da Euronics, torniamo a dare un'occhiata agli "scaffali virtuali" della nota catena. Più precisamente, questa volta ci soffermiamo su uno sconto legato a un notebook da gaming Acer con GPU RTX 3060.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Acer Nitro 5 AN515-55-78BG, nella sua colorazione nera, viene proposto a 1399 euro mediante il sito Web ufficiale di Euronics. Stando a quanto si può leggere nel portale della nota catena, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1499 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 100 euro. In un periodo come quello attuale, in cui si prevede carenza di GPU ancora per un po', potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per coloro che non vogliono attendere oltre.

Infatti, come già accennato in precedenza, il "piatto forte" offerto dal portatile è la presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6 dedicata. Se volete approfondire le caratteristiche tecniche del dispositivo come si deve, potete consultare il portale ufficiale di Acer. In ogni caso, per farvi un breve "riassunto", non mancano un processore Intel Core i7-10750H e 16GB di RAM. Il display è invece un LCD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).

Per il resto, per completezza d'informazione, dovete sapere che sul sito Web ufficiale di Unieuro abbiamo trovato un modello con GPU RTX 3060 a un prezzo ancora più basso. Infatti, la nota catena venderebbe Acer Nitro 5 AN515-55-59V4 a 999 euro con ulteriore sconto extra del 5% direttamente in carrello e fino a 350 euro di rimborso restituendo il vecchio PC. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto proposto da Unieuro non risulta disponibile.