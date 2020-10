Euronics, parte il nuovo volantino: arrivano gli Extrasconti fino all'11 Novembre

Euronics annuncia oggi il lancio del nuovo volantino di Novembre, che porta gli “ExtraSconti a Tasso Zero” fino al prossimo 11/11. Rientrano nella promozione tanti prodotti, tra cui anche vari notebook da gaming, smartphone e TV.

Partendo proprio dai TV, l’LG OLED55BX6LB.API da 55 pollici è disponibile a 1199 Euro, rispetto 1599 Euro di listino, per un risparmio del 25%. Il Sony KD55XH8096BAEP da 55 pollici invece passa a 699 Euro, dai 949 Euro di listino.

La soundbar Sony HT-S350 invece può essere acquistata a 179 Euro, per un risparmio del 21,83%.

Tra gli smartphone troviamo a prezzo ridotto l’Oppo Find X2 Lite a 399 Euro, 100 Euro in meno dai 499 Euro di listino, ma anche lo Xiaomi Redmi Note 9S da 128 gigabyte a 219 Euro, per un risparmio del 18,59%. In sconto anche il Motorola E7 Plus, a 149 Euro.

Sconti anche sui monitor da gaming: l’HP 27MX da 27 pollici passa a 219 Euro, mentre l’Oman 25 da 25 pollici a 209 Euro .

Non mancano all’appello i PC desktop da gaming, come l’aver Nitro 50 N50-610, che passa a 1499 Euro, mentre l’MSI GL65 Leopard con processore Intel Core i7 e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX2060 viene proposto a 1649 Euro.