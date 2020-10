Euronics, via al nuovo volantino di Ottobre: sconti su tanti TV, smartphone e PC

Giornata ricca di volantini, quella di oggi. Dopo il nuovo volantino di Mediaworld, anche Euroncis rinnova le promozione e lancia “I Magnifici 10” fino al 14 Ottobre 2020, che non solo propongono degli sconti molto interessanti, ma anche un’offerta che permette di ridurre ulteriormente il prezzo.

Acquistando un prodotto da almeno 599 Euro, uno dei Magnifici 10 evidenziati in giallo nella pagina dedicata potrà essere portato a casa a 199 Euro.

Tra i prodotti scontati troviamo l’Huawei MateBook D15 a 699 Euro, per un risparmio del 12,52% rispetto ai 799 Euro di listino. Nella stessa categoria troviamo anche il Lenovo Ideapad 3 con processore i5 a 699 Euro.

Interessante anche la promozione sul Samsung Galaxy S20, su cui viene proposto uno sconto del 30,14% e può essere acquistato a 648 Euro, rispetto ai 929 Euro di listino imposti dal produttore. In sconto, sempre a 649 Euro, è disponibile anche l’Oppo Find X2 Neo, con 256 gigabyte di memoria interna e schermo da 6,5 pollici, lostesso prezzo proposto anche per l’Huawei P40, per uno sconto del 18,77%.

Non mancano ovviamente i TV: l’LG OLED55BX6LB.API da 55 pollici viene proposto a 1299 Euro, per uno sconto del 18,76% rispetto ai 1599 Euro. Interessante anche l’offerta sul 55NANO866NA.API da 55 pollici, che passa a 799 Euro.