Euronics: parte il nuovo volantino 'Speciale Informatica' fino al 3 Novembre

Euronics dà il via al nuovo volantino di fine Ottobre, che sarà attivo fino al 3 Novembre e propone tanti offerti su accessori d'elettronica ed informatica. La promozione va ad aggiungersi al Noteback, che potrà essere sfruttata fino al 31 Dicembre sull'acquisto di un notebook.

In copertina troviamo l'offerta sull'Acer Aspire 3, su cui Euronics propone uno sconto di 200 Euro e può essere acquistato al prezzo di 399 Euro.

Sfogliandolo però scopriamo che tra gli sconti è presente anche il Surface Go di Microsoft, nella versione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, che è disponibile al prezzo speciale di 399 Euro. Tra i laptop e 2-in-1 in offerta troviamo anche il Lenovo Yoga 530, a 599 Euro rispetto ai 699 Euro precedenti, mentre Asus Vivobook S15 passa a 599 Euro, per un risparmio di 200 Euro rispetto ai 799 Euro precedenti.

In promozione troviamo anche vari notebook per il gaming, tra cui Ideapad L340 Gaming, disponibile ad 849 Euro, 150 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino.

Per quanto riguarda i tablet invece, il Galaxy Tab S4 di Samsung passa a 599 Euro, mentre il Galaxy Tab S6 passa ad 829 Euro, con il Galaxy Tab A disponibile a 249 Euro per la variante WiFi + Cellular

Il volantino completo può essere consultato tramite questo indirizzo.