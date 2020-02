Euronics, offerta 'Facciamo a metà': fino al 50% di sconto acquistando 2 prodotti

Nuova offerta lanciata da Euronics. Si chiama "Facciamo a metà" e consente di ottenere fino al 50% sul prodotto meno caro, acquistandone due. Vediamo come funziona, le limitazioni ed i prodotti che rientrano.

Come leggiamo nelle note, "Facciamo a Metà" non consente di acquistare due prodotti uguali. Sono inoltre esclusi i prodotti Apple, iRobot e Dyson e le ricariche telefoniche, a cui si aggiungono i cofanetti regalo, buoni acquisto, gift card ed abbonamenti e servizi in genere.

Nello stesso acquisto non sarà possibile abbinare PC, notebook, tablet e smartphone. La promozione è valida solo nei punti vendita e non online. Tramite la pagina ufficiale però è possibile scegliere l'opzione "Prenota e ritira" nello Store più vicino.

Tra i prodotti in offerta troviamo Huawei P30 Lite a 249 Euro, il Galaxy S10 Lite a 679 Euro ed il Galaxy Note 10 Lite a 629 Euro, ed Huawei P30 da 128 gigabyte a 479 Euro. E' possibile trovare in offerta anche il P30 Pro da 128 gigabyte a 699 Euro.

Per quanto riguarda i prodotti d'informatica, il notebook Chromebook C340-11 può essere portato a casa a 299 Euro, mentre l'HP 15S-FQ0034NL passa a 399 Euro.

Tra i televisori invece il Sony KD55XG8577 da 55 pollici passa a 749 Euro, mentre l'LG OLED55C9PLA da 55 pollici può essere acquistata al prezzo di 1599 Euro.