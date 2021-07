Euronics offre 5 smartphone imperdibili in sconto sotto i 200 Euro

Euronics nelle ultime ore ha lanciato i Tech Days, i quali dureranno fino al 14 luglio 2021, ma non mancano anche altre offerte interessanti su tanti, ulteriori prodotti, tra cui anche smartphone di fascia medio-bassa in sconto sotto i 200 Euro. Vediamo, dunque, cinque modelli assolutamente da non perdere.

Partiamo restando sotto la soglia dei 150 Euro con lo smartphone OPPO A53, venduto a 149 Euro al posto dei 179,99 Euro di listino; uno sconto minimo, ma pur sempre utile per risparmiare qualcosa in più. Si tratta di un dispositivo mobile con schermo LCD HD+ da 6,5 pollici e, sotto la scocca, il chipset Qualcomm Snapdragon 460 assieme a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB tramite microSD. Infine, troviamo una batteria da 5000 mAh e, per quanto riguarda la fotocamera, un singolo sensore anteriore da 8 megapixel e tre sensori posteriori (13MP principale + 2MP grandangolare + 2MP bianco e nero).

Sempre a marchio OPPO troviamo anche il modello OPPO A72 a 199 Euro al posto dei 279 Euro base, ma in questo caso si parla di SoC Qualcomm Snapdragon 665 assieme a 4 GB di RAM e 128 GB lato archiviazione, batteria da 5000 mAh e, per il comparto fotocamera, troviamo la lente selfie da 16MP e quattro lenti sul retro (48MP + 8MP grandangolare + 2MP + 2MP). Il display, invece, è un pannello LCD TFT FHD+ da 6,5 pollici.

Non manca lo smartphone Vivo Y70 tra i modelli in offerta, anche in questo caso a 199 Euro anziché 269 Euro. Il cuore pulsante è il chipset Qualcomm Snapdragon 665 a 1.8 GHz, lato memoria troviamo 128 GB di archiviazione espandibile fino a 1 TB e 8 GB di RAM, lo schermo è un AMOLED Full HD+ da 6.44 pollici, mentre come fotocamere troviamo tre sensori posteriori (48MP + 2MP + 2MP) e uno anteriore da 16MP. La batteria, invece, ha una capienza di 4100 mAh.

A marchio Samsung invece troviamo il telefono Galaxy A21s, dotato del chipset proprietario Exynos 850, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, la batteria è da 5000 mAh, lato fotocamera figura una impostazione quad-camera sul retro (48MP + 8MP ultra-grandangolare + 2MP profondità + 2MP macro) e un unico sensore selfie da 13MP, mentre per quanto concerne il display troviamo un pannello TFT da 6,5 pollici con risoluzione 720 x 1600. Il prezzo? Sempre pari a 199 Euro, ma in questo caso a partire da 219.90 Euro.

Concludiamo la lista con Xiaomi Redmi Note 10 ancora a 199 Euro al posto di 229,90 Euro. Qui figura un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, assieme al SoC Qualcomm Snapdragon 678 da 2,2 GHz di clock, 4 GB di RAM DDR4, 128 GB di archiviazione espandibile con microSD, batteria da 5000 mAh e anche in questo caso una quad-camera posteriore (48MP + 8MP ultra-grandangolare + 2MP telemacro + 2MP profondità), accompagnata frontalmente da un sensore da 13MP.

