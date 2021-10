Euronics, partono i 'Grandi Saldi D'Autunno': sconti fino al 50%

Trapelato in rete il nuovo volantino Euronics che partirà il prossimo 14 Ottobre 2021, che porterà i "Grandi Saldi d'Autunno" fino al 27 del mese, con sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Le promozioni in questione saranno disponibili solo nei punti vendita Euronics del gruppo "La Via Lattea".

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE passa a 399 Euro, l'11% in meno rispetto ai 449 Euro di listino, mentre l'Mi 11 Lite passa a 279 Euro, con un risparmio del 20%. Il Redmi Note 10 Pro, invece, viene proposto a 289 Euro, mentre il Redmi Note 10S passa a 249 Euro.

Tra gli sconti del volantino troviamo anche l'Mi Smart Band 5 a 29 Euro, il 25% in meno rispetto ai 39 Euro, l'Mi Watch Lite a 49 Euro, le Redmi Buds 9 Pro a 69 Euro e le Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a 19 Euro.

Molto ampia anche la selezione di sconti sui TV: l'LG NanoCell 65NANO886PB da 65 pollici viene proposta a 999 Euro, ma con lo sconto rottamazione del Governo può essere acquistata a 899 Euro, portando dietro un altro TV. La Sony BRAVIA KD-55X85J da 55 pollici invece viene proposta ad 899 Euro, che diventano 799 Euro per chi rottama il vecchio televisore. Fronte Samsung, il Neo QLED QN90A da 55 pollici viene invece venduto a 1499 Euro.

Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator direttamente sul sito web di Euronics.