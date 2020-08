Euronics, partono i Saldi di Agosto con 'Prezzi Shock' e sconti fino al 50%

Anche Euronics ha rinnovato il proprio volantino, con gli "Hot Days" che proporranno "Saldi d'Agosto con Prezzi Shock fino al 50%" fino al prossimo 12 Agosto. Precisiamo che non si tratta di un volantino disponibile su base nazionale, ma solo in alcuni punti vendita.

Tra gli smartphone, Huawei P40 è disponibile a 699,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre la variante Pro può essere acquistata a 949 Euro. Il Samsung Galaxy S20+ invece, nella variante con 8 gigabyte di RAM e 128GB di storage può essere acquistata a 829,99 Euro, per un risparmio di 200 Euro dai 1029,99 Euro di listino, mentre il Galaxy S10 Lite è disponibile a 429 Euro. Sempre dal fronte Samsung, citiamo anche il Galaxy Watch Active2 a 169,99 Euro.

In sconto anche iPhone 11 da 64 gigabyte, a 769,99 Euro, mentre iPhone 8 Plus nello stesso taglio di memoria può essere acquistato a 549,99 Euro. Fronte Xiaomi, invece, il Redmi Note 8 Pro passa a 249,99 Euro, mentre il Redmi Note 9 viene scontato a 209.99 Euro.

Sconti anche sui notebook: il Lenovo ideaPad 3 con processore AMD Ryzen 3 ad esempio è disponibile a 449 Euro, 50 Euro in meno dai 499 Euro precedenti.

Molte offerte anche sui TV: il NanoCell 49NANO866 di LG, da 49 pollici, può essere acquistato a 699 Euro, mentre il QLED Q60T da 55 pollici viene venduto a 799 Euro.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo allo store locator sul sito Euronics.