Euronics, partono i Samsung Days: sconti su tanti TV QLED fino al 19 Luglio

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che fino al 19 Luglio propone i Samsung Days. Le offerte non sono tantissime, ma abbracciano diversi modelli di TV QLED, anche delle serie recenti, su cui è possibile risparmiare una buona somma di denaro rispetto ai prezzi di listino.

In copertina è presente il TV QLED Q800T 8K da 65 pollici al prezzo di 3899 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 3999 Euro di listino.

Scorrendo le promozioni, il QLED Q60T da 55 pollici passa ad 899 Euro, anche in questo caso per uno sconto di 100 Euro rispetto ai 999 Euro di listino. Il QLED Q60R da 75 pollici invece può essere acquistato a 1249 Euro, per un risparmio di 540 Euro rispetto ai 1789 Euro di listino proposti dal produttore.

Infine, il Crystal UHD TU8070 da 55 pollici può essere acquistato a 599 Euro (50 Euro in meno rispetto ai 649 Euro di listino), mentre il modello da 50 pollici passa a 499 Euro dai precedenti 549 Euro. Sul Crystal UHD TU7170 da 75 pollici invece viene proposto uno sconto di 100 Euro a 1199 Euro, mentre sul modello da 43 pollici si risparmiano 30 Euro e passa a 369 Euro. Infine, il Crystal UHD TU7070 può essere acquistato a 649 Euro, dai 749 Euro precedenti.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.